Milan, Chaka Traoré, Origi e non solo: il punto in uscita

G. Stragapede e D. Longo

Programmazione e mercato, due attività in simbiosi in casa Milan per cominciare a mettere le fondamenta alla seconda parte dell’annata corrente e alla prossima stagione. Il club rossonero, oltre alle valutazioni in entrata, è chiamato a trovare una sistemazione, in questi ultimi giorni, ad alcuni di quei giocatori della prima squadra ritenuti non primari nelle rotazioni del tecnico di Stefano Pioli. La triade dirigenziale composta da Furlani, Moncada e D’Ottavio stanno ragionando sui fascicoli aperti e, sul tavolo, ci sono tre (più una) situazione da risolvere nelle prossime 56 (anche meno) ore, ovvero entro le 20 di giovedì 1° febbraio, orario di chiusura della sessione invernale di calciomercato. L’idea generale è di mantenere, in ogni caso, la proprietà dei propri gioielli, non inserendo in alcuna trattativa l’opzione per il riscatto.



CHAKA DA PAFUNDI? - La prima cessione può riguardare un giovane prospetto che tanto bene sta facendo con la Primavera di Ignazio Abate. Trattasi di Chaka Traorè, esterno ivoriano che si è già ritagliato uno spazio nel ‘Milan dei grandi’, mettendo a segno anche un gol in Coppa Italia (contro il Cagliari) e uno in campionato (nella trasferta di Empoli). Le qualità del giocatore sono indiscusse, il club rossonero sa di avere in mano un calciatore giovane, di prospettiva e con ottime potenzialità, tant’è vero che, inizialmente, la decisione era quella di far proseguire il suo percorso di crescita agli ordini di Stefano Pioli. Tuttavia, gli ultimi sondaggi da parte del West Bromwich Albion e, soprattutto, del Losanna di Pafundi stanno facendo ragionare il Milan sulla possibilità di aprire al prestito. La decisione finale sembra propendere verso un prestito secco sino a giugno. In questi minuti, la società meneghina ha trovato un accordo con entrambi i club. Non siamo ancora alla chiusura, poiché, pur essendoci volontà condivisa, manca ancora la scelta del giocatore, decisiva per la sua prossima destinazione. Le parti si stanno aggiornando, in attesa di conoscere la risposta del 19enne ivoriano. Spazio, minutaggio e crescita, in ogni caso sarà un’occasione ideale per Traoré.



ATTESA BARTESAGHI – In attesa, invece, Davide Bartesaghi, terzino sinistro classe 2005 che, dopo aver debuttato in Serie A contro il Verona, è rimasto spesso in panchina nel recente periodo, con il tecnico dei meneghini che gli ha preferito il giovane Alex Jimenez, in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto dal Real Madrid. Il Milan aveva trovato un accordo di massima con il Frosinone, pronto a prelevare in prestito sino a giugno il giovane esterno difensivo. L’intesa verbale era stata trovata, ma mancano i dettagli da sistemare per chiudere l’operazione definitivamente, Per questo, è sempre il Losanna a provare l’inserimento. Le discussioni sono in corso, ma la volontà comune è quella di arrivare a un accordo a stretto giro di posta.



PELLEGRINO CERCATO – Diversa la situazione di Marco Pellegrino, rientrato tra i convocati, dopo l’infortunio alla caviglia di Napoli, nella sfida contro il Bologna. il difensore centrale argentino è seguito dal Racing Club de Santander e dal Watford, che si sono già messi in contatto con il Milan per provare a prendere l’ex Platense in prestito, ma senza opzione di riscatto. Tra le altre piste ci sono anche Cadice, Rayo Vallecano e Sampdoria, ma Moncada sta aspettando una proposta ufficiale da parte del Verona, destinazione preferita dalla dirigenza rossonera, per far continuare la crescita del centrale difensivo in Serie A. Nelle ultime ore si è mossa anche la Salernitana, che cerca un centrale dopo l'addio di Daniliuc e Lovato, e che sarebbe la meta preferita dall'argentino.



INFINE ORIGI – Ultimo, ma non per importanza, c’è da risolvere la situazione intorno a Divock Origi. Sono giornate decisive, infatti, per il suo destino, sempre più orientato verso la MLS. Il centravanti di proprietà del Milan sembra essere sempre più vicino all'addio al Nottingham Forest (dov’è in prestito), dato il suo rendimento tutt’altro che ottimale. Il club di Via Aldo Rossi sta continuando a trattare con il Los Angeles FC per trovare un accordo e sembra che l'operazione può presto arrivare alla fumata bianca. Si tratta sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, per una cifra intorno ai 5 milioni di euro. Manca l’accordo totale, ma la speranza è che si possa arrivare velocemente a una quadra. Sondaggi, contatti. Il Milan si muove in uscita.