Da riserva poco utilizzata a prima alternativa, fino addirittura alla possibilità di giocarsi una maglia da titolare. Pertutto è cambiato nel giro di due settimane. Il gol al Real Madrid nella tournée estiva aveva lasciato pensare che per il classe 2004 potesse aprirsi una stagione importante al, ma fino all'ultima sosta di ottobre le speranze dell'argentino sono state disattese: solo 21 minuti nella vittoria di Cagliari, questo lo spazio concessogli da Stefano Pioli nelle prime otto giornate. Proprio l'ultima pausa per le nazionali, però, ha sparigliato le carte e aperto più spazi per Romero.- Minuti finali contro la Juventus e tutto il secondo tempo a Napoli per un'ora circa di gioco. Un incremento d'utilizzo dettato - anche - dall'che sta vivendo il Milan:si è fatto male in nazionale e sta ancora lavorando per il recupero, si è aggiunto il problema accusato daal Maradona. Romero, di fatto, resta l'unico interprete di ruolo da impiegare alto a destra e, complice anche il mancato inserimento nella lista UEFA, questo(calcio d'inizio ore 20.45). Sarebbe la prima da titolare in rossonero per l'ex Lazio, Pioli può valutare anche soluzioni alternative come lo spostamento dia destra o l'avanzamento disulla linea degli attaccanti, ma l'impossibilità di impiegare Luka in Champions League contro il Paris Saint-Germain chiama delle riflessioni più approfondite sulla possibilità di schierarlo in campionato.- Da titolare o a partita in corso, sarà un'altra chance importante per Romero anche in chiave futura, con il mercato invernale che si fa sempre più vicino., una linea motivata anche dallache lo terrà impegnato per il mese di gennaio, ma le parti valuteranno nel corso delle prossime settimane quale sia la miglior strategia per gestire il ragazzo, arrivato in estate a parametro zero e al momento apparso non pronto per un palcoscenico come quello rossonero. Non a caso,per consentirgli di trovare continuità nella seconda metà della stagione. Il bivio si avvicina, così come la sfida con l'Udinese: una chance per l'argentino, per il presente e per il futuro.@Albri_Fede90