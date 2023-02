A pochi giorni dal lancio ufficiale, il nuovo Fourth Kit ispirato alla cultura 8-bit di AC Milan e PUMA in collaborazione con KOCHÉ fa registrare un boom di vendite soprattutto all’estero (53%) e tra i più giovani (60% under 30), andando rapidamente sold out sullo store online. In cima alla top 3 delle personalizzazioni più richieste c’è la 19 di Theo Hernandez, molto richiesta anche la maglia oro del nuovo kit portieri con la personalizzazione di Maignan.