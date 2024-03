Milan, che fatica senza Theo: due sole vittorie in due anni

, le sue sgroppate sulla fascia sinistra creano sempre apprensione nelle retroguardie avversarie, in aggiunta ad una crescita in ambito difensivo ormai evidente che gli ha permesso di fare il definitivo salto di qualità. Il tutto fa sì che il francese si possa considerare tra i migliori interpreti del ruolo, se non il migliore.piccolo campanello d’allarme in casa Milan, viste le precedenti partite senza il 19 rossonero.

(contro Empoli nel 2022-2023 per 1-3 e contro il Verona per 1-0 nella stagione attuale). Nelle restanti partite cinque sconfitte ( 3-0 contro il Chelsea in Champions League nel 2022-2023, 4-0 contro la Lazio nel medesimo anno, 3-1 contro l’Udinese , 0-1 contro la Juventus nella stagione attuale, 0-1 contro l’Udinese sempre in questa stagione) e tre pareggi ( contro la Cremonese andata e ritorno rispettivamente per 0-0 e 1-1 e contro il Bologna per 1-1).

Il contratto scadrà nel 2026, non vi è quindi un’impellenza, seppur le voci di un possibile interessamento del Bayern Monaco si sono fatte insistenti. L’appuntamento per il rinnovo è fissato al termine della stagione.