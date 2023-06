Mattia Caldara è un vero problema per il Milan, probabilmente la peggiore operazione di mercato realizzata negli ultimi 10 anni. Dopo la retrocessione con lo Spezia il difensore tornerà in rossonero. La soluzione più plausibile è quella di una risoluzione del contratto o, in alternativa, un prestito gratuito per arrivare alla naturale scadenza del contratto fissata per luglio 2024.