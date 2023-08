Fode Ballo-Tourè ha deciso di non accettare la proposta del Werder Brema dopo i contatti dei giorni scorsi che sembravano andare nella giusta direzione. Il terzino senegalese e il suo entourage ci hanno ripensato e ora sono alla ricerca di una nuova opportunità.



LA SITUAZIONE- Il Milan e il Werder Brema stavano lavorando sulla base di un prestito oneroso a 1 milione di euro con diritto di riscatto, che diventava obbligo al verificarsi di determinate condizioni. La trattativa ha subito una brusca frenata per via delle titubanze di Ballo-Tourè che ora è diventata una risposta definitiva. Fonti vicine al giocatore assicurano che sono al lavoro per trovare una nuova sistemazione all’ex Monaco ma il tempo stringe e incombe il rischio di rimanere per 6 mesi ai margini e fuori lista.