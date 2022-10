Milan-Chelsea (calcio d'inizio alle ore 21.00 in diretta su Canale 5, Sky Sport e Mediaset Infinity) è una gara valevole per la quarta giornata nella fase a gironi di Champions League. I rossoneri vogliono vendicare la sconfitta di settimana scorsa per 3-0 a Londra.



LE ULTIME - Pioli perde De Ketelaere, che si aggiunge altri altri infortunati Maignan, Calabria, Florenzi, Kjaer, Saelemaekers e Ibrahimovic. Krunic preferito a Pobega in mezzo al campo.

Dall'altra parte Potter deve fare a meno di Fofana, Kanté e Ziyech. Al centro della difesa c'è il grande ex Thiago Silva affiancato da Koulibaly, in panchina Jorginho e Zakaria.



LE PROBABILI FORMAZIONI



MILAN (4-3-3): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer, Krunic; Brahim Diaz, Giroud, Leao. All. Pioli.



CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Chalobah, Thiago Silva, Koulibaly; James, Loftus-Cheek, Kovacic, Chilwell; Mount, Sterling; Aubameyang. All. Potter.



Arbitro: Daniel Siebert (Germania).