Thiago Silva torna a San Siro a 12 anni di distanza dall'addio al Milan. Il centrale brasiliano ha parlato così ai micforoni di Sky Sport: "Non è una partita normale per me, ma sono orgoglioso per quello che ho fatto qua. Cercherò di giocare il meglio possibile per provare a vincere. So le difficoltà che ci saranno".



Su Maldini e Ibrahimovic: "Sono contento per loro due, meno per Ibra che è infortunato al ginocchio. Lui ha un fisico stupendo e non è semplice tornare. Non lo vedo da tanto, mentre Maldini l'ho salutato a Londra. A Ibra chiederò una maglia firmata per i miei figli".



Sullo scudetto rossonero della stagione scorsa: "Lo immaginavo! Vedere il Milan senza giocare la Champions mi ha fatto male. Non ho avuto l'opportunità di giocare contro di loro a Parigi, ma sono contento che sono tornati in Champions e per lo Scudetto. Ho fatto il tifo per il Milan: speriamo che questo anno può essere lo stesso".