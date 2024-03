Milan, Ibrahimovic cerca negli USA il primo innesto per la dirigenza: ecco chi è Jovan Kirovski

Redazione CM

Il Milan nelle mani di Zlatan Ibrahimovic: non sono solo parole di circostanza, quelle di Gerry Cardinale, che ha fatto dello svedese il suo delegato a Milano. E la prima mossa di Ibra da consulente di RedBird potrebbe essere quella di affidare un ruolo in dirigenza ad una persona che ha conosciuto durante la sua carriera da globetrotter e di cui si fida molto.



PALLA A KIROVSKI - E' La Gazzetta dello Sport a fare il nome di Jovan Kirovski, classe 1976, ex centrocampista statunitense di origini macedoni che ha condotto una carriera di tutto rispetto giocando per Manchester United all'inizio, poi Borussia Dortmund, Sporting Lisbona e Crystal Palace fra le altre, con più di 60 presenze nella Nazionale a stelle e strisce. Ibrahimovic lo ha conosciuto nelle vesti di direttore tecnico dei Los Angeles Galaxy, dove Kirovski è stato più di un decennio, fino a un paio di mesi fa, ricoprendo vari ruoli in seguito al ritiro dal calcio giocato. Per l'americano ancora nessuna esperienza in Europa, ma già qualche visita in Italia, per tracciare i contorni di quella che potrebbe essere una fruttuosa e nuova collaborazione con Ibra.



CURIOSITA' - Kirovski è stato il primo americano a vincere la Champions League, anche se non da protagonista, con la maglia del Borussia Dortmund, che batté per 3-1 la Juventus nella stagione 1996-1997 con la doppietta di Riedle e il gol di Ricken a rendere inutile quello di Alex Del Piero.