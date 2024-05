Milan, chi va in panchina in Australia contro la Roma? Spunta Bonera

Redazione CM

43 minuti fa



Cinque giorni dopo la fine del campionato il Milan giocherà un test amichevole in Australia, a Perth, contro la Roma. In quell'occasione sulla panchina dei rossoneri non dovrebbe esserci Stefano Pioli, in uscita nonostante un contratto in scadenza nel 2025. Per evitare imbarazzo, i rossoneri dovrebbero presentarsi con Daniele Bonera alla guida. Difficile che possa esserci subito il nuovo allenatore, Ibrahimovic, Moncada e Furlani non hanno ancora individuato il profilo giusto (a oggi c'è Fonseca del Lille in pole position) e i tempi sono molto stretti.



Bonera, ex difensore di Bresca, Parma e Milan, è attualmente un collaboratore di Pioli e l'anno prossimo dovrebbe guidare la nascente under 23 del Milan.