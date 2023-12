Prosegue la ricerca da parte deldi un difensore centrale di grande impatto che possa arrivare a rinforzare il reparto nel corso del mercato di gennaio. Il club rossonero sta valutando diversi profili percorribili a costi contenuti che portano adell'Arsenal ed ex-Spezia, ma anche al possibile ritorno dal prestito al Villarreal diNon è escluso che i colpi possano addirittura essere due e allora vanno registrati i contatti che ci sono stati anche con il Barcellona per Clement Lenglet.Il difensore centrale francese mancino è di proprietà del Barcellona, ma è in questo momento in prestitofino a fine stagione. Con il Villanse infatti sono solo 5 le presenze stagionali, tutte in Conference League (0 minuti in campionato).e qui si inserisce l'idea del Milan.Nei contatti portati avanti da Moncada, D'Ottavio e Furlani con i rappresentanti del club catalano, c'è stata l'apertura alla formula del prestito, stesso discorso concluso in estate con l'Aston Villa, ma c'è una grande difficoltà.per l'idea di colpo "low cost"che vorrebbe il Milan. E allora la pista potrebbe esseredel francese. L'idea Lenglet c'è, le difficoltà anche.