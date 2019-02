Il Milan vuole chiudere un colpo lungo l'out di sinistra in vista della prossima stagione e ha messo gli occhi su Timothy Castagne, duttile esterno di proprietà dell'Atalanta che sta trovando sempre più spazio nelle ultime gare agli ordini di Giampiero Gasperini.



ALTERNATIVA A RR - Il club rossonero si è reso conto che le alternative attualmente presenti in rosa al titolarissimo Ricardo Rodriguez non danno garanzie né tattiche né fisiche. Ivan Strinic, infatti, non ha ancora recuperato né dato certezze atletiche dopo il problema al cuore che lo aveva fermato a inizio anno. Diego Laxalt, invece, si è trovato in grande difficoltà in una linea difensiva a 4 ed è considerato più un'alternativa a centrocampo e in attacco che non un reale sostituto di Rodriguez.



CHIESTE INFORMAZIONI - Per questo il dt Leonardo e il ds Paolo Maldini si sono intrattenuti, secondo Goal.com, al termine della sfida vinta lo scorso sabato contro l'Atalanta con i dirigenti bergamaschi per parlare, fra gli altri, proprio di Castagne. L'ex Genk è gradito ai rossoneri perchè sa giocare sia a destra che a sinistra (dove è stato impiegato nelle ultime 9 uscite ufficiali dei neroblu ndr.), ha grande capacità di corsa ed è attento difensivamente. Replicare l'affare Conti è possibile, ma per farlo servirà la stessa cifra investita sul laterale italiano. La richiesta dell'Atalanta è infatti di non meno di 25 milioni una cifra su cui il Milan dovrà fare attente valutazioni anche in tema di Fair Play Finanziario.