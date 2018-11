Il Milan è pronto a tornare sul mercato a gennaio e cerca rinforzi in tutti i reparti. In attacco si punta al ritorno di Zlatan Ibrahimovic o Pato, a centrocampo l'italiano Sensi (Sassuolo) è favorito sull'ex romanista Leandro Paredes (Zenit) e in difesa Leonardo pensa a Rodrigo Caio, il cui agente è arrivato a Milano come anticipato da Calciomercato.com. In alternativa al brasiliano del San Paolo, come scrive la Gazzetta dello Sport, il Milan valuta pure l'esperto inglese Cahill e il giovane danese Christensen, che non stanno trovando spazio nel Chelsea di Sarri.