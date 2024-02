Milan, Chukwueze domani a Milano: la decisione in vista del Rennes in Europa League

Smaltita la delusione per la sconfitta in finale di Coppa d’Africa della sua Nigeria contro la Costa d’Avorio, Samuel Chukwueze è pronto a rituffarsi nell’avventura con il Milan. L’esterno destro è atteso nella giornata di domani a Milano per tornare ad allenarsi agli ordini di Stefano Pioli.



CONVOCATO- Chukwueze è in buone condizioni fisiche e sarà subito convocato per la sfida valevole per i sedicesimi di Europa League contro il Rennes. Quell’Europa League che il nigeriano sente anche un po’ sua grazie al gol realizzato contro il Newcastle che era valso la qualificazione proprio a discapito del club inglese. Samuel partirà comunque dalla panchina perché sarà ancora Pulisic il titolare della fascia destra.