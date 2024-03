Milan-Chukwueze, i dettagli sui bonus al Villarreal

21 minuti fa



Samuel Chukwueze ha dato seguito alle buone sensazioni fatte vedere nella gara di Verona prima della sosta, dove aveva trovato anche il primo gol in Serie A, disputando un’ottima partita a Firenze contro la Fiorentina. Relevo fa un attimo il punto della situazione sui bonus che il Milan dovrà versare al Villarreal: in estate il nigeriano è stato pagato 19.5 milioni di euro + 8.5 milioni di bonus legati a presenze (per un massimo di 3 milioni) e obiettivi di squadra (per un massimo di 5.5 milioni di euro). Al termine di questa stagione, il club rossonero pagherà al Villarreal circa 1.5 milioni di bonus. I bonus sono attivabili fino a quando Chukwueze sarà un tesserato del Milan.