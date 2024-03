Milan, Chukwueze: 'Mesi non facili ma mi fido di Pioli. Pulisic sta facendo benissimo, non può toglierlo'

Samu Chukwueze, esterno del Milan autore del gol salvezza contro l'Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di DAZN: "Sono molto felice per oggi, aspettavo da tempo questo momento. Questi primi mesi non sono stati facili, continuo a lavorare duro. È importantissimo vincere, voglio continuare a segnare per aiutare la mia squadra. Grande gioia per la squadra, devo continuare a lavorare duro perché mi hanno preso per fare gol. Mi fido del mister e dei suoi piani per me, io devo solo rimanere concentrato e continuare col duro lavoro"



Che stagione è stata fin qui per te? “Non è stato facile, chi gioca nella mia posizione sta facendo benissimo e sta segnando tanto (ride, ndr). Il mister non può metterlo in panchina. Io continuo a lavorare duro e non importa se gioco poco, il gol di oggi è molto importante per la mia fiducia. Devo continuare ad essere concentrato e centrato sul futuro”.



Un messaggio ai tifosi? “Grazie, spero di continuare a segnare per voi”.