La fatal, quella che torna in mente a tutti i tifosi delquando il Diavolo fa visita ai gialloblù al Bentegodi. E' il caso della gara delle 15 della domenica della 29esima giornata di Serie A, che vede i rossoneri di Stefano Pioli di fronte all'opportunità di confermare il secondo posto in classifica ottenuto sorpassando la Juventus nella scorsa giornata. Di fronte, una squadra ancora rivoluzionata nel mercato invernale ma capace di togliersi, almeno per il momento, dalle ultimissime posizioni, vogliosa di completare l'opera sotto la guida di Baroni.: Montipò; Centonze, Coppola, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Suslov, Folorunsho, Lazovic; Noslin. All. Baroni.: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Okafor. All. Pioli.