Milan, ciclo finito per Pioli: il Napoli ci pensa, De Laurentiis studia l'affondo

. I rossoneri, nella serata dell’Olimpico, sono stati tristemente eliminati dall’Europa League per mano della Roma. Una formazione, quella giallorossa, che è stata migliore di questo Milan sotto ogni punto di vista: tecnico, tattico, mentale. La personalità e il carattere, richiesti e tanto cari all’ambiente rossonero, non sono scesi in campo nella disfatta di Roma. C’era timore, forse paura, più che altro c’era consapevolezza di non riuscire a ribaltare il risultato dell’andata e staccare il pass per una semifinale continentale.

LA DISFATTA DELL’OLIMPICO

L’abbiamo raccontato più volte, qui, sulle colonne di Calciomercato.com:(che può sancire la matematica vittoria dello Scudetto della seconda stella per l’Inter),Centrare le semifinali e giocarsi l’accesso alla finalissima contro l’invincibile Bayer Leverkusen di Xabi Alonso (laureatosi, per la prima volta nella storia, campione di Germania) avrebbe fatto risalire le quotazioni del tecnico emiliano per un futuro ancora legato ai colori rossoneri.. Mai in lotta per lo Scudetto, distanti anni luce dall’Inter ed eliminati da ogni competizione in stagione. L’unico trofeo internazionale che mancava alla bacheca del Milan avrebbe rilanciato l’ipotesi rinnovo (contratto in scadenza 20 giugno 2025), invece l’assist fornito dall’Europa League è stato sciupato come peggio non si poteva:

NUMERI IMPIETOSI PER IL MILAN

I TOP DELUDONO

, dopo aver sentito i pareri del suo braccio destro Zlatan Ibrahimovic, ma anche dell’amministratore delegato Giorgio Furlani e degli altri componenti della parte tecnico-sportiva, ossia Geoffrey Moncada e Antonio D’Ottavio.. Il club rossonero sarà chiamato a prendere delle decisioni importanti per il futuro e per scegliere correttamente chi sarà la nuova guida tecnica per il prossimo ciclo in quel di Milanello., permettendole un percorso di crescita che ha riportato il Milan a tornare competitivo in Europa e sul tetto d’Italia con lo Scudetto 2021/2022.

Infatti, secondo le ultime indiscrezioni che vengono fornite,, dopo gli esoneri di Rudi Garcia e Walter Mazzarri, in seguito all’addio di Luciano Spalletti, condottiero del recente Scudetto vinto. Il sogno, oggi molto difficile da realizzare, si chiama Antonio Conte che, tuttavia, sta continuando a riflettere e ad aspettare una chiamata da parte della Premier League (con il Manchester United in prima fila), mentre Vincenzo Italiano - che lascerà la Fiorentina - è tra i candidati principali, insieme a Gian Piero Gasperini (che può, però, proseguire il suo ciclo all’Atalanta, specialmente dopo la fiducia di ieri sera registrata da Luca Percassi e dallo splendido percorso in Europa) e a Vincenzo Montella (attuale commissario tecnico della Turchia, con il quale bisogna registrare un primo contatto).L’istrionico patron azzurro apprezza Pioli per la sua capacità di gestire il gruppo, le pressioni, e per aver sempre raggiunto gli obiettivi delle ultime stagioni, secondo gli standard di De Laurentiis.