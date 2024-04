Milan, non è solo il flop di Pioli: da Theo Hernandez a Leao, dove sarebbero i top player?

Sì, perché nelle ore immediatamente successive alla debacle di Roma che ha riposto nel cassetto anche gli ultimi sogni di gloria, le ultime speranze di chiudere con un guizzo una stagione che già lo scorso autunno - con l’eliminazione dalla Champions League e il crollo in campionato che ha dato il via alla lunga fuga dell’Inter - aveva lasciato presagire che sarebbe stata all’insegna dell’anonimato,, quella del siluramento di due figure centrali nel ciclo in rossonero dell’allenatore emiliano come Paolo Maldini e Frederic Massara e di un mercato ambizioso e innovativo,anche loro mai pervenuti in un’eliminatoria con la Roma che ha confermato limiti strutturali. Soprattutto di mentalità.- Se è vero che quando il gioco si fa duro i duri iniziano a giocare,Davide Calabria, Fikayo Tomori, Ismael Bennacer e Olivier Giroud rappresentano parte del nucleo fondante del gruppo capace di sovvertire ogni pronostico due anni, ai quali si aggiungono quei fuoriserie che avrebbero dovuto consentire negli anni al Diavolo di alzare l’asticella delle ambizioni e di consolidarsi come realtà vincente in Italia e competitiva pure in Europa.Soprattutto per coloro che del Milan fanno parte da più tempo, l’impressione che si ricava dopo la disfatta dell’Olimpico è di essere di fronte ad ottimi giocatori che hanno vissuto per molto tempo al riparo dell’aura carismatica di personalità trascinanti, Ibrahimovic, Maldini e persino il primo Pioli, per poi andare in difficoltà quando si è trattato di salire l’ultimo gradino.- Diventa complicato parlare di ingaggi quasi in doppia cifra o di proposte fantascientifiche dai top club europei se il livello di rendimento offerto anche quest’anno da quelli che vengono definiti i fuoriclasse del Milan è così insoddisfacente in quelle partite che fanno realmente la differenza.che l’attuale ciclo tecnico e i gruppo dirigenziali che si sono succeduti negli ultimi anni hanno saputo ricreare solamente a tratti, perdendosi sul più bello. Parliamo di calciatori ma principalmente di uomini. Da Milan, quello vero.