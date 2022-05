Dopo aver conquistato lo scudetto il Milan ha già voltato pagina. La settimana appena iniziata sarà quella decisiva per il futuro della società rossonera, pronta a passare tra le mani del fondo RedBird., che, nei giorni successivi incontrerà Paolo Maldini per pianificare il futuro.- Nonostante l'intervista del direttore tecnico rossonero a La Gazzetta dello Sport abbia fatto discutere molto,; l'obiettivo di tutti è quello di remare dalla stessa parte e mettere il bene del club davanti a quello personale. Il Milan prima di ogni cosa. Un mood che dalle parti di Milanello stanno portando avanti da tempo e che ha già dato risultati.- Il primo nodo da sciogliere per la nuova proprietà sarà quello legato al contratto di Maldini e Massara.: bisognerà definire un budget per le trattative e capire come gestire quelle già avviate per Renato Sanches e Botman, oltre a discutere monte ingaggi e i rinnovi dei giocatori chiave. In un clima di serenità e ambizione, per un Milan che ha appena iniziato la settimana decisiva in chiave futuro.