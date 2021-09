Nel corso della conferenza stampa di presentazione alla Spal, l'attaccante in prestito dal Milan, Lorenzo Colombo ha parlato della sua esperienza finora in rossonero, puntando al ritorno nel futuro.



UN PASSAGGIO IN PIU' - "Io e Pioli ci siamo lasciati bene, entrambi siamo convinti che servisse un altro passaggio per poi indossare la maglia rossonera in futuro".