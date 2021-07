Lorenzo Colombo si sta allenando con il Milan in coincidenza con l’inizio del raduno dei rossoneri. Maldini e Massara ripongono grande fiducia nel loro giovane attaccante tanto da non aver preso in considerazione l’offerta del Brescia per un’acquisizione a titolo definitivo. Ma per la prossima stagione è previsto un nuovo prestito in serie B con Pisa e Ascoli in prima fila.