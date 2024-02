Milan, come sta Tomori e quando torna a disposizione

Arrivano buone notizie dall'infermeria per il Milan. Fikayo Tomori, escluso dalla lista dei convocati per la sfida contro l'Atalanta (a differenza di Calabria e Kalulu), è pronto al rientro, salvo sorprese sarà a disposizione per la sfida contro la Lazio, in calendario venerdì 1 marzo alle 20.45. Il difensore inglese, rientrato in gruppo venerdì scorso, da domani si allenerà con il resto della squadra, con l'obiettivo di mettere minuti nelle gambe nelle prossime uscite. Se non succederà contro la squadra di Sarri, avrà l'occasione di farlo contro lo Slavia Praga, nell'andata degli ottavi di finale di Europa League giovedì 7 marzo, oppure tre giorni più tardi in campionato contro l'Empoli.



L'INFORTUNIO - Tomori è stato l'ultimo difensore in ordine di tempo a finire in infermeria dopo Kalulu e Thiaw, entrambi già tornati a disposizione. L'ex Chelsea si è fatto male a Salerno, il 22 dicembre scorso: gli esami hanno evidenziato una lesione mio-tendinea del bicipite femorale destro. Ora il problema è alle spalle, Tomori è pronto a dare il suo contributo in questo finale di stagione.



DA QUANTO NON GIOCA - Tomori in questa stagione ha giocato 16 partite, con 3 gol segnati. L'ultimo proprio contro la Salernitana, poco prima di farsi male. Ha saltato fin qui 9 partite di campionato, 2 di Coppa Italia e 2 di Europa League.