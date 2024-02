Milanmania: due punti persi per un rigorino, a questa società manca peso politico

Andrea Longoni

Due punti persi, questo è il tema, con il Milan che ha avuto supremazia, dominio, possesso palla (69%). Ciò nonostante avrebbe dovuto creare più azioni pericolose. Nel primo tempo si registra solo un tiro in porta, nel secondo tempo c'è più produzione, ma è mancata concretezza in area di rigore. La vittoria sarebbe stata comunque più che meritata: sono mancati Giroud e Pulisic e poi c'è stato l'episodio tanto discusso del rigore.



Sono dell'idea che se Orsato fosse stato al Var non avrebbe richiamato l'arbitro, considerato proprio il suo metro, cui ha fatto riferimento anche Pioli. È un rigorino e se leggiamo le dichiarazioni di Gasperini, capiamo che lui non lo avrebbe dato e che se lo avesse ricevuto contro avrebbe fatto il diavolo a quattro. "Fa parte di quei rigorini, ce ne sono una marea di rigori così. Noi rigorini così non li avevamo da tanto tempo, è una generazione di rigori che piace tanto alle tv". Se lo dice pure il tecnico avversario...



Manca uniformità di giudizio e se quello è penalty, al Milan ne mancano diversi. Soltanto recentemente quello su Theo che viene spinto in tuffo col Monza, oppure l'intervento in ritardo di ginocchio di Lucca su Pulisic con l'Udinese. Il Milan è sfortunato da questo punto di vista: soltanto Salernitana e Sassuolo hanno ricevuto più rigori contro. I rossoneri se ne sono visti fischiare 7 contro, l'Inter 4, la Juve 0. Forse manca anche un po' di peso politico in questa società.



Godiamoci nel frattempo i costanti segnali di crescita di Rafa Leao, autore della sua migliore partita stagionale. Ha toccato il pallone 85 volte, se non è record per lui poco ci manca: 6 dribbling, 10 duelli vinti, 4 falli subiti, tante fiammate. Auspicavamo potesse essere la primavera di Leao e in questo senso i segnali sono davvero incoraggianti: se continua così può dare una grossa spinta in Europa League, e il suo valore di mercato può crescere ulteriormente (anche se preferirei tenerlo anche il prossimo anno), Nota di merito anche per Adli: ottima prova del francese, bravo Pioli a schierarlo in quella posizione, tra lo scetticismo generale. Anche io ero molto perplesso e invece...