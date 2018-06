Prosegue la turbolenta giornata del Milan e dopo la sentenza dell'Uefa arrivano le dichiarazioni di Rocco Commisso sulla possibile acquisizione della società rossonera e sulla trattativa con Li Yonghong. Il presidente di Mediacom ha spiegato al quotidiano italiano negli USA America Oggi: "La trattativa per l’acquisto del Milan continua, nonostante la difficoltà di comunicazione personale dovuta alla costante presenza di un emissario. Questo, a mio parere, mina alla base il rapporto fiduciario che dovrebbe esistere in un contesto complesso, ma chiaro, come quello attuale".



UEFA - Commisso dice la sua anche sulla sentenza Uefa e sull'esclusione del Diavolo dalle coppe europee: "Questo Milan sette volte campione d’Europa ha una tradizione e una storia di valenza mondiale e non merita di essere trattato così".



CONDIZIONI - Commisso detta anche le condizioni a Mr. Li per l'acquisto del Milan: "Chiudo il contratto, ma soltanto alle mie condizioni, ma sia chiaro: prima devo avere un accordo vincolante, non accetterei mai di essere in minoranza. Il club deve essere mio perché credo di poterlo gestire e farlo tornare ai massimi splendori. Altri club? No: il Milan è il Milan, con una tradizione che non tutti i club italiani o mondiali possono vantare".