Ore calde, anzi caldissime per il futuro del Milan. Importanti novità arrivano infatti da New York: secondo quanto riporta Sky Sport infatti, nel pomeriggio americano (al momento sono le 12) potrebbe arrivare la fumata bianca per l'acquisto del club rossonero da parte di Rocco Commisso.



A LI IL 15-20 %- L'imprenditore italo-americano questa mattina avrebbe ricevuto una chiamata nella quale è stato detto che ci sono i termini per chiudere l'operazione. La chiave di tutto potrebbe essere la volontà di Commisso di lasciare una fetta di azioni del Milan a Yonghong Li, che dovrebbe detenere il 15-20% della società.



COMMISSO PRONTO A CHIUDERE: I DETTAGLI - Commisso ora è a New York, pronto a partire in direzione Goldman Sachs a Wall Street: se tutto fosse confermato inizierebbero le pratiche di cessione del club di via Aldo Rossi, con un bonifico iniziale di 32 milioni di euro indirizzato ad Elliott come rimborso per l'ultima tranche dell'aumento di capitale versato dal fondo americano in sostituzione all'attuale proprietario cinese della società rossonera.