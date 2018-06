Secondo l'edizione online de La Gazzetta dello Sport, la trattativa fra i legali di Li Yonghong e il magnate Rocco Commisso si è riaccesa improvvisamente via conversazioni telefoniche. Mancherebbe poco per la conclusione dell'affare, con le condizioni rimaste invariate negli scorsi giorni: affare da oltre 500 milioni che comprende il ripagamento per intero del debito Elliott, con Li che manterrebbe il 30% delle quote. Ottimismo crescente, insomma, con la speranza di poter chiudere forse già nella serata americana, senza sottovalutare la possibilità di nuovi colpi di scena.