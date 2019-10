L'Associazione Piccoli Azionisti del Milan ha diramato un comunicato al termine dell'Assemblea dei Soci rossonera: "In relazione all'assemblea dei soci di AC Milan SPA, il Presidente di Associazione Piccoli Azionisti di A.C. Milan (“APA”), Auro Palomba ha dichiarato: "Abbiamo apprezzato l'apertura e la trasparenza mostrate durante l'assise dal Presidente Paolo Scaroni e dall'Amministratore Delegato Ivan Gazidis nel rispondere alle molte e precise domande presentate da APA. Siamo, come piccoli azionisti, al fianco della Società ma al contempo preoccupati sia per l'andamento economico-finanziario sia per i risultati sportivi. Rimarremo, quindi, vigili per il bene di tutti i tifosi dei colori rossoneri affinché i buoni propositi annunciati oggi dai vertici della Società si traducano in azioni concrete".