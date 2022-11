Ambizioso e affamato. Il Milan vuole crescere ancora, lo scudetto vinto nella scorsa stagione deve essere solo un punto di partenza.. Un messaggio che è arrivato anche a Rafa Leao: il club rossonero vuole fortemente il rinnovo ma non può arrivare agli 8/9 milioni richiesti per l’ingaggio. Ecco perché nelle ultime ore si sono susseguiti tutta una serie di voci sul possibile sostituto del portoghese. Secondo quanto risulta, molto difficilmente sarà Noa Loang del Bruges. Il suo agente era in Italia ma non per vedere il Milan bensì l’Atalanta per Teun Koopmeiners.- Il reparto difensivo ha mostrato qualche difficoltà in questa prima parte di stagione ma non preoccupa Pioli che ha grande fiducia nell’attuale batteria. Un colpo verrà fatto ma solo nella sessione estiva, almeno questa è l’idea attuale.. Maldini e Massara seguono con attenzione il nazionale polacco ma non hanno ancora iniziato a dialogare con il club ligure e non è scontato che lo facciano.