Dopo la vittoria in extremis contro lo Spezia, il Milan di Stefano Pioli va di scena a Cremona, nel secondo degli anticipi del quattordicesimo turno, contro la Cremonese di Massimiliano Alvini. I rossoneri, secondi in classifica, tornano all'inseguimento del Napoli capolista (al momento a +6) con qualche novità nell'undici iniziale: probabile una nuova chance per De Ketelaere dal primo minuto, mentre davanti ci sarà ancora spazio per Origi. A guidare l'attacco grigiorosso ci sarà Okereke. Allo Zini, calcio d'inizio alle 20:45 (diretta e streaming su Dazn). Di seguito le probabili formazioni:



Cremonese (4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola, Vasquez, Lochoshvili, Valeri; Pickel, Ascacibar; Zanimacchia, Meité, Buonaiuto; Okereke. All. Alvini



Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kaluku, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Bennacer, Tonali; Messias, De Ketelaere, Leao; Origi. All. Pioli