La prima stagione di Jens Petterin rossonero è stata tutto un susseguirsi di emozioni, spesso contrastanti tra di loro. Il colpo di fulmine connella sfida dicon il suo piccolo, il trasferimento alchiuso in meno di una settimana, i gol ine poi quello al Diego Armandodi Napoli. Sembrava il copione perfetto per un talento in fase di decollo, poi però qualcosa è cambiato.- Quando si ha a che fare con un ragazzo giovane e alla sua prima esperienza lontano da casa, i giudizi non possono e non devono essere definitivi.Certamente qualcosa è cambiato da gennaio in poi per Hauge: il calo di condizione, l’esclusione dalla lista dell’in favore die le tantissime panchine senza mettere piedi in campo, nemmeno per i minuti finali. Stefano, nel momento più delicato della stagione, ha preferito fare affidamento sui giocatori più esperti o che comunque sono da più anni al Milan. Scelta che Jens ha rispettato senza batter ciglio,. Sorprende che, dopo la rete fondamentale alla, il classe 1999 non è mai stato schierato, nemmeno per un minuto, nelle gare successive. E anche i tifosi a sui social si domandano che fine abbia fatto quel gioiello che tanto brillava nella prima parte di stagione.Ora la testa è tutta rivolta alla sfida contro l’che ha un peso specifico enorme anche in proiezione futura, poi da lunedì ilanalizzerà tutti i dossier caso per caso. Tra questi c’è quello diche probabilmente avrà bisogno di trovare spazio per completare quel percorso di maturazione tecnica e tattica assolutamente fisiologico per un giocatore della sua età.. A gennaio era stato rispedite al mittente tante offerte da club tedeschi e inglesi, ora le cose possono cambiare.anche se decisamente contenuto, fatto solo 12 mesi. E per Hauge c’è la fila di club pronti a raccogliere questa opportunità.