Lo scrivono i tre giudici del tribunale d'arbitrato, con i tifosi rossoneri che possono così esultare dopo due mesi caratterizzati da delusione e incertezza.. E' necessaria per iluna plusvalenza da 55 milioni sul mercato rossonero. Dunque, bisognerà cercare di vendere un giocatore preso a costo zero o quasi a bilancio e gli esempi giusti potrebbero essere. Un piano B, decisamente più articolato e difficile, prevederebbe un numero più alto di cessioni.: l'interesse delè reale, concreto, tanto che lunedì è attesa una prima proposta ufficiale.. Dal canto suo il giocare è tentato dalle sirene parigine ma non ha ancora preso una decisione definitiva. La discesa in campo die il ritorno in Europa sono fattori che possono influenzare la sua scelta. Perchè per Leo lasciare una sfida così potrebbe anche suonare come una sconfitta.- Cambiano eccome le prospettive per il mercato in entrata. Uninha un appeal maggiore, oltre i 20 milioni potenziali derivanti dagli introiti vari. Gattuso ha chiesto 3 rinforzi:Proprio sul reparto offensivo verranno concentrate le maggiori attenzioni. Se dovessero arrivare le cessioni di(vicino all'),, i rossonerI potrebbero trovarsi tra le mani un tesoretto niente male.: lo spagnolo vuole tornare in Italia, ci sarebbe un gradimento per l'ipotesi Milan i costi restano molto importanti.. In corsa ci sono ancoramentre perproprio i londinesi del neo tecnicosono in pole position. Elliott vuole fare del Milan un progetto triennale, non è da escludere che possa stanziare un budget già per questa sessione di mercato.