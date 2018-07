Lunedì sera, a Londra, c'è stato un contatto diretto tra Alvaro Morata e il Milan. Come scrive la Gazzetta dello Sport, l'attaccante del Chelsea ha cenato con Fassone e Mirabelli e il suo entourage: il giocatore ha dato la sua disponibilità a tornare in Italia. Ora palla alla società rossonera, che deve cedere uno o due big per accontentare le richieste dei Blues, che vogliono almeno 60 milioni di euro.