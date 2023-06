Vi ricordate di Irina Shayk? La bellissima modella russa è stata la storia ex di Cristiano Ronaldo e da poco ha terminato la sua storia d'amore con l'attore Bradley Cooper dal quale ha avuto anche una figlia. E ora? Secondo diversi tabloid inglesi, il nuovo flirt della super top-model sarebbe ancora nel mondo del calcio e potremmo presto vederla in Italia.



Già da marzo inoltrato, infatti, è balzato agli onori della cronaca la liason in essere fra Irina e il centrocampista del Chelsea Ruben Loftus-Cheek promesso sposo del Milan. Storie di like ai post social e di un flirt mai realmente confermato, ma neanche smentito. Che il trasferimento a Milano possa far uscire allo scoperto la coppia?



Per ora ecco gli ultimi scatti delle super-sexy irina nella nostra gallery.