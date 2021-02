e quindi il Milan non può permettersi di tardare molto la trattativa per il rinnovo se non vuole ripetere i casi rappresentati da Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu.Mino Raiola vuole inserirenella nuovo contratto del centrale difensivo nativo di Anzio. Nelle idee del noto agente ci sarebbe aSollecitazioni importanti che in questo momento non trovano il favore del Milan che vuole puntare ancora su Alessio Romagnoli ma a condizioni ben differenti rispetto a quelle richieste.Alessio Romagnoli ha dimostrato, con i fatti, l'attaccamento alla maglia rossonera rinnovando anche quando il club non viveva un momento facile sotto la proprietà cinese. Ha sempre manifestato la volontà di vincere qualche trofeo con la fascia di capitano al braccio.. L'idea di Frederic Massara e Paolo Maldini sarebbe quella di confermare l'attuale ingaggio estendendo l'attuale contratto al 2024.