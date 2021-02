. Il weekend calcistico si è chiuso nel peggiore dei modi per i rossoneri, che con la pessima sconfitta in casa dello Spezia e il seguente successo dell'Inter sulla Lazio hanno perso la vetta della classifica a sette giorni dal derby, preceduto dalla trasferta di Belgrado in Europa League. Le note più dolenti però non sono quelle legate alla classifica, bensì quelle che arrivano dalla prestazione offerta da Ibrahimovic e compagni all'Alberto Picco:e una partita trascorsa senza mai prendere le redini del gioco. Merito del lavoro di Italiano, che ha ingabbiato il Milan smascherando definitivamente due punti deboli che già si erano intravisti in precedenza.- Il primo è di natura fisica e si lega anche, ma non solo, alla stanchezza accumulata dalla squadra di Pioli:. La continuità nella pressione era stata una delle chiavi dei successi dei rossoneri nel post lockdown e nella prima fase della stagione, ma allo stesso modo quando hanno trovato una squadra sovrastante da quel punto di vista, difficilmente hanno trovato soluzioni per compensare: è capitato contro in Europa League nell'andata contro il, è successo in casa del, è accaduto soprattutto nella disfatta interna con l'e nell'ultimo turno di campionato. Contro loè emersa ancor più evidentemente la difficoltà nel gestire i ritmi alti imposti in fase di possesso e soprattutto non possesso dall'avversario, complice anche una condizione atletica non più ottimale per la squadra milanese, condizionata anche da un richiamo di preparazione svolto in vista della seconda parte di stagione che ha lasciato le gambe 'pesanti'.- L'aspetto atletico però non è l'unico a preoccupare, ce n'è un altro di natura tattica ben più allarmante: i. Il Verona di Juric aveva bloccato le iniziative rossonere a San Siro per buona parte dell'incontro sfruttando proprio questo sistema:a pressarea uomo sua contendere i palloni alti alasciando ai compagni la lotta sulle seconde palle. Italiano ha ripreso questo filo e lo ha perfezionato, sfruttando anche le condizioni fisiche non eccellenti di Bennacer e Calhanoglu (entrambi al rientro dal 1'):. Il Milan ha cercato di ovviare al problema, ma lo svedese è stato stritolato tra Erlic e Ismajli ed è rimasto troppo isolato, lasciando le seconde palle alla difesa spezina senza grandi fatiche. Ai rossoneri è mancata una soluzione di gioco alternativa che poteva essere cercata allargando il gioco sugli esterni, ma proprio le corsie sono un tallone d'Achille per il Diavolo in questo 2021:(ultimo gol a dicembre contro il Sassuolo, ultimo assist a novembre contro la Fiorentina) e(ultimo gol a inizio dicembre contro la Sampdoria) non performano,ha poco spazio,ha prodotto gli ultimi risultati (gol a Benevento e Torino, assist contro Juventus e Crotone) quando schierato al centro, Dalot ha fornito la peggior prestazione dal suo arrivo a Milano e ancheè stato arginato senza fatica dalla fascia destra ligure. A Milanello suona più di un campanello d'allarme, perché se il richiamo di preparazione può migliorare l'aspetto atletico, la partita di La Spezia ha mostrato come ingabbiare alla perfezione la spina dorsale e le principali fonti di gioco dei rossoneri. In questa settimana il Milan si gioca tutto, Pioli è al lavoro per trovare un piano B.@Albri_Fede90