Il Milan sta pensando a diversi innesti in vista dell'estate e sta cercando in particolare un centrale giovane da inserire accanto ad Alessio Romagnoli. Nelle ultime settimane si è un po' affievolito l'interesse per il centrale dell'Eintracht Evan N'Dicka e secondo Le10Sport in Francia potrebbe essere dovuto al forte pressing del Paris Saint Germain sul classe 1999.