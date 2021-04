Charles De Ketelaere è il miglior talento emergente del calcio belga per il 2020. Il trequartista del Bruges, avversario della Lazio nel corso della fase a gironi di Champions League, nel mese di gennaio ha ricevuto questo importante riconoscimento grazie alle ottime prestazioni fornite in patria e in campo europeo nella prima metà di stagione. Il classe 2001 è seguito da mesi dagli osservatori del Milan che ne apprezzano la duttilità che gli permette di giocare sia da seconda punta che da esterno. Ma nelle ultime settimane l'Atalanta si è mossa con decisione sull'enfant prodige del Bruges: nel nostro focus video tutti gli ultimi sviluppi.