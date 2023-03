Rapido, potente e con un discreto senso del gol.È nato a Lagos, in Nigeria, come Osimhen e nella prossima stagione potrebbe diventare suo compagno di squadra al Napoli. Il club azzurro, secondo indiscrezioni che arrivano dal portale belga Nieewsblad, lo avrebbe fatto visionare diverse volte in stagione raccogliendo ottime relazioni.Come raccontato da Calciomercato.com,Il club rossonero conosce bene il profilo dell’attaccante classe 2000 avendolo visionato in diverse occasioni. Victor può diventare una opportunità per il Diavolo qualora dovessero salutare a fine stagione sia Rebic che Origi. Nella lista di Maldini e Massara è presente anche il nome dell’ex Bodo Glimt.Boniface può spiccare il volo nella prossima stagione, ci sono diverse opportunità interessanti che l’Union Saint-Gilloise valuterà con attenzione.