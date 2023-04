Paolo Condò, intervenuto a Sky Sport, ha attaccato duramente la rosa del Milan dopo il pareggio per 0-0 contro l'Empoli: "Sotto i titolari niente per quanto riguarda il Milan. Problemi simili all'Inter: i nerazzurri davanti hanno problemi gravi, il Milan invece ha problemi senza i due titolari Leao e Giroud. La panchina del Milan non esiste: con Ibra, Rebic e Origi non ne fai una".