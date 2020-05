Le ultime dichiarazioni rese da Ralf Rangnick rese al sito Sport mi Osten ("Ho già detto che c'è stato un contatto con il Milan un po' di tempo fa. Però con il problema del coronavirus al momento ci sono temi più importanti. Per convincermi ad accettare un'altra sfida del genere devono combaciare tantissime componenti".) hanno lasciato il segno. C'è stata la reazione molto dura di Paolo Maldini che ha attaccato frontalmente il tecnico di Backnang, ma in realtà non sono piaciute nemmeno all'amministratore delegato Ivan Gazidis.



LE SCUSE - Trova conferme l'indiscrezione rilanciata questa mattina da Il Giornale: Ivan Gazidis si è fatto sentire in maniera netta e inequivocabile con chi di dovere. C'è stato un confronto diretto con Ralf Rangnick e il suo entourage. Il manager tedesco si è scusato per il tenore delle ultime dichiarazioni perché dovevano essere contestualizzate al momento specifico in cui sono state rese. "Ero in auto, stavo partecipando a un evento di beneficienza, mi hanno fatto una domanda". L'obiettivo era quello di mettere la parola fine a una vicenda che ha creato molta tensione.