Trovare una sola spiegazione razionale alla tremenda crisi di risultati non è certamente un esercizio facile. Nel post-partita contro il Sassuolo ci hanno provato l’amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani e il direttore dell’area tecnica Paolo Maldini. Nel confronto sono stati analizzati i diversi punti di rottura dell’ultimo periodo e che non poteranno a dei ribaltoni in panchina.



NIENTE RITIRO- Il Milan ha deciso di usare la carota e non il bastone dopo l‘umiliante sconfitta contro il Sassuolo. Il programma, infatti, sarà il medesimo: riposo nella giornata di domani e martedì la ripresa degli allenamenti con pranzo obbligatorio a Milanello.