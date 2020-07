Giovedì scorso a Casa Milan si è tenuto un incontro tra la dirigenza rossonera e l'intermediario Alessandro Luci per parlare dell'attaccante del Talleres Nahuel Bustos. Un profilo seguito a lungo dagli scout del Diavolo che hanno presentato sempre delle relazioni più che positive.



CLAUSOLA DA 15 MILIONI - Nahuel Bustos può lasciare il Talleres con il pagamento della clausola da 15 milioni. Ma la sensazione è che il club argentino potrebbe accontentarsi anche di una cifra inferiore. Il Milan ha chiesto tempo, Bustos piace ma non è una priorità allo stato attuale. Servirà anche il giudizio di Ralf Rangnick, nuovo plenipotenziario scelto da Elliott. E la Roma? Continua ad essere interessata al classe 98' ma le turbolenze societarie hanno messo in stand-by l'operazione che era stata avviata da Petrachi.