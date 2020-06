L'Olympique Lione è tornato oggi ad allenarsi per preparare al meglio la sfida di Champions League contro la Juventus.. L'attaccante olandese ha motivazioni extra per quelli che potrebbero essere le ultime partite con la maglia del club francese.RINNOVO LONTANO CON IL LIONE - Un mese fa il presidente Aulas, in una intervista a Le Progrés aveva messo le mani avanti: "Al momento non c'è nessuna novità, Memphis mi dice che è pronto a parlare quando tornerà. I suoi agenti dicono che invece sta pensando a una partenza se non parteciperemo a qualche manifestazione europea"E lo farebbe al termine di due stagioni condite da numeri decisamente importanti: 22 gol e 17 assist in 51 presenze il primo anno, 12 reti e 16 passaggi vincenti in 47 gare il secondo, 14 gol e 12 assist nelle 18 gare di questa stagione, prima del sfortunato infortunio al crociato.Nella lista dei possibili rinforzi offensivi per il Milan campeggia anche il nome di. Memphis piace anche per la sua capacità di giocare senza problemi sia in attacco a tre che a due punte. I discorsi tra Almstadt e l'agenzia del classe 1994 vanno avanti da diverso tempo, il club rossonero è costantemente informato sulla situazione.