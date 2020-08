Porte girevoli in casa Milan per quanto concerne la porta. In attesa di novità sul fronte Donnarumma, il cui rinnovo resta una delle priorità per Maldini e Massara, i rossoneri pensano alla sua riserva. Pepe Reina è a un passo dall'addio: il portiere spagnolo, questa mattina, ha svolto le visite mediche con la Lazio , si attende l'ufficialità del trasferimento in biancoceleste.