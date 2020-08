Brahim Diaz e il Milan sono promessi sposi. Il club rossonero è a un passo dal talento classe 1999 del Real Madrid. Contatti proficui anche in giornata e fiducia molto alta da parte di Paolo Maldini e Frederic Massara.



ACCORDO CON IL REAL MADRID - La trattativa tra il Real Madrid e il Milan è in una fase molto avanzata, c'è già un principio d'intesa per la cessione in prestito con diritto di riscatto di Brahim Diaz. Ultimi dettagli da sistemare con l'entourage del giocatore e poi Pioli avrà a disposizione il suo primo rinforzo offensivo.