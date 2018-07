Non solo la maxi-operazione con la Juventus per Gonzalo Higuain, Leonardo Bonucci e Mattia Caldara: secondo Mediaset il Milan è pronto a gettarsi su Adrien Rabiot, il cui contratto con il PSG scadrà a giugno 2019. I contatti sono avviati, Leonardo ha sentito la madre-agente del centrocampista francese un paio di giorni fa per sondare il terreno e capire la fattibilità dell'affare.