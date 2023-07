Rade Krunic è il grande obiettivo del Fenerbahçe per rinforzare la propria mediana. Il club turco vorrebbe riformare la coppia della nazionale bosniaca con Edin Dzeko, trasferitosi da un mese a Istanbul.

CONTATTO - Arrivano conferme su quanto anticipato dal media turco SportsDigitale sul forte interesse del Fenerbahce per Krunic. Nei giorni scorsi ci sarebbe stato un contatto tra l’intermediario Sergio Berti e il club rossonero per sondare la disponibilità ad aprire una trattativa.



LA POSIZIONE DEL MILAN - Pioli considera Krunic centrale anche nel nuovo progetto rossonero e non vorrebbe privarsene. E anche per il club rossonero Rade non è sul mercato e potrebbe partire solo di fronte a un’offerta davvero irripetibile. Al momento però il Fenerbahçe non ha ancora preparato alcuna proposta formale al Milan.