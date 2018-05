Franck Kessie quest'oggi con la sua ex Atalanta giocherà la sua gara numero 53 in stagione. Decisamente troppe per mantenere costante un buon livello di rendimento, ecco perchè il Milan si sta muovendo per trovare un'alternativa credibile. Nelle ultime ore sta prendendo quota la candidatura di Alfred Duncan, mezzala ghanese in forza al Sassuolo.



CONTATTO A ROMA - Mercoledì scorso, in un hotel a Roma, c'è stato un primo contatto tra l'amministratore delegato dei neroverdi Giovanni Carnveali e il direttore sportivo del Milan Massimiliano Mirabelli. Un incontro per aggiornarsi sulle situazioni di Domenico Berardi e Matteo Politano ma, secondo quanto riferisce Tuttosport, il discorso si sarebbe allargato anche ad Alfred Duncan. Il 25 ex Inter ha un contratto con il club emiliano fino al 2020.



SUPER VALUTAZIONE - Duncan è un vecchio pallino di Massimiliano Mirabelli che ne aveva caldeggiato il ri-acquisto all'Inter in diverse occasioni. Squinzi, però, non è intenzionato a fare sconti per i suoi gioielli e ha sparato alto per il cartellino: 20 milioni di euro. Il Milan potrebbe avvicinarsi a questa richiesta formulando una offerta da 12-13 milioni di base con l'inserimento di alcuni bonus.