Il Milan è tornato a guardare tutti dall’alto verso il basso grazie alla forza delle idee e della programmazione. Maldini e Massara hanno costruito una squadra che è il giusto mix tra tanti giocatori giovani e di talento e qualche elemento di esperienza internazionale. Uno di questi é sicuramente Alessandro Florenzi, arrivato in rossonero dopo aver vinto la coppa di Francia con il Psg e quello europeo con l’Italia.. La sua leadership ha avuto un ruolo importante in diversi momenti della stagione.Florenzi è arrivato a Milanello al termine di una lunga trattativa con la RomaLa sensazione è che la ferma volontà della Roma di mantenere gli accordi stipulati la scorsa estate non metterà a rischio la conferma in rossonero di Florenzi. La scelta è stata già presa e verrà resa ufficiale al termine della stagione.